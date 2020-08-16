سيارة هيونداي إلنترا موديل 2013 تقطع 1.5 مليون ميل بمحركها الأصلي

كتب: باسل الحلواني

كشف أحد المواقع الأمريكية المتخصصة في السيارات، عن قائمة بالسيارات التي استطاعت أن تقطع مسافات تتخطى المليون ميل، بنفس المحرك الأصلي الذي تم طرحها به دون أي تغيير.

وتضمنت القائمة عدد من الطرازات الشهيرة، والتي استطاعت أن تحقق انتشاراً واسعاً

حول العالم، في ظل ماتتمتع به من مستويات عالية في الاعتمادية.

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واستطاعت إحدى السيارات من طراز هيونداي إلنترا MD، موديل 2013، أن تستحوذ على المركز الثاني بقائمة "نادي المليون"، بعدما قطعت مسافة تتجاوز

1.5 مليون ميل بنفس المحرك الأصلي.

وتمتلك السيارة إحدى السيدات تسمى فرح هاينس، التي تعمل سيدة بمجال توصيل ونقل قطع غيار السيارات عبر الولايات الأمريكية، وكانت تستخدم سيارتها في رحلاتها اليومية حيث كانت تقطع في اليوم نحو 548 ميلا، بمعدل 200000 ميل في العام حتى نجحت في الوصول لـ1.5 مليون ميل بالسيارة ونفس المحرك.