ALB AUTO تكشف عن خططها التوسعية في محافظات مصر

كتب: باسل الحلواني

أكد علاء بودي، رئيس مجلس إدارة شركة ALB AUTO للسيارات، الموزع الرئيسى للعلامة شانجى الصينية، و Kyc للنقل الثقيل، والموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن شركته تعتزم ضخ استثمارات جديدة في صعيد مصر، لخدمة أهالي الوجه القبلي، خلال المرحلة القادمة.

أضاف "بودي"، أن هذه التوسعات تأتي فى ظل الطلب المتزايد على السيارات خلال الفترة الأخيرة، خاصةً بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة أزمة "كوفيد-19".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده رئيس مجلس إدارة الشركة، على هامش افتتاح أحدث فروع ALB AUTO، بمحافظة الإسكندرية، أمس، والذي يأتي ضمن الخطة التوسعية التي تتبناها لتغطية كافة محافظات مصر، ودعم جميع موديلات شانجي وكنبو وKYC.

حضر الافتتاح أسامة بودى، رئيس مجلس إدارة مجموعة بودى جروب، وكيل العلامات شانجى وكنبو و kyc للسيارات فى مصر، وجمال الطنة مدير تسويق ALB AUTO، وكريم

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محمد مدير قطاع التسويق بمجموعة بودي جروب، وعدد من موزعي السيارات، ولفيف من الصحفيين المتخصصين في قطاع السيارات.

قال رئيس مجلس إدارة ALB AUTO للسيارات، إن افتتاح فرع الإسكندرية، سوف يخدم قطاع الوجه البحرى، الذي يمثل شريحة كبيرة من سوق السيارات.

أوضح أن صالة العرض الجديدة بالإسكندرية تم تجهيزها لتستوعب نحو 8 سيارات، بالإضافة إلى ساحة انتظار خارجية كبيرة، موضحاً أن فرع الإسكندرية هو ثاني فروع ALB AUTO، بعد "القاهرة".

لفت إلى أن سيارات "شانجي"، جاهزة للتحول إلى العمل بالغاز الطبيعي، لكنها تنتظر رؤية الدولة الواضحة في هذا الأمر.