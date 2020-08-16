عرض تمويل لكزس GX موديل 2020 من مصرف الراجحي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من مصرف الراجحي، واكتشف أفضل العروض التمويلية على سيارات لكزس 2020.. الدفعة الأولى 50% والباقي بعد سنتين. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: جميع فئات لكزس GX موديل 2020 الشروط والأحكام: معدل النسبة السنوي ابتداءً من 8.65%

رسوم إدارية 0% من قيمة السيارة

الحملة سارية إلى 31 أغسطس 2020

قد لا تتوفر جميع الموديلات والألوان صورة العرض:

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