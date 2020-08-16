ما مدى اعتمادية سيارات هيونداي؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعد هيونداي الآن أكبر مصنع للسيارات في كوريا الجنوبية، وفي عام 2019 أصبحت سادس أكبر شركة تصنيع سيارات على مستوى العالم.

وعلى مدار تاريخ الشركة الطويل والمعقد، فإن الشركة استطاعت التحسن باستمرار وتحقيق رضا المستخدمين، خاصة فيما يتعلق بالإعتمادية ومدى تطورها على مدار السنوات الماضية.

بالنظر إلى التقارير السابقة لموثوقية شركة هيونداي، فيمكن ملاحظة مدى التطور الذي حصلت عليه في العقد الأخير، ففي عام 2011 ووفقا لاستطلاع رأي أجرته مجلة “WHICH” حصلت هيونداي على المركز الأول لأعلى السيارات اعتمادية.

كما قامت CarMD بتقديم دراسة لمدى اعتمادية السيارات، وتكلفة الإصلاحات، وفقًا للدراسة، سجلت هيونداي أدنى تردد للإصلاح وثاني أدنى تكلفة إصلاح شاملة، وتضمنت الدراسة 119 مليون سيارة.

وسجلت هيونداي 95.7٪ في استطلاع موثوقية WhatCar لعام 2019 ، وتم تصنيفها مرة أخرى ضمن أفضل 10 شركات تصنيع سيارات موثوق بها على مستوى العالم

وفي عام 2019 استطاعت أن تكون ضمن أعلى عشر سيارات اعتمادية وفقاً ReliabilityIndex، هذا بجانب وجودها في المركز الثامن ضمن أعلى السيارات اعتمادية وفقاً لـ J.D Power.

Advertisements

كما صنفت Kelley Blue Book هيونداي كواحدة من أقل العلامات سعراً في تكاليف الصيانة، وتعترف هذه الجائزة بمركبات هيونداي باعتبارها فعالة في استهلاك الوقود ويمكن الاعتماد عليها، وتجمع الدراسة بين تكاليف الإصلاح وسعر السيارة وسعر قطع الغيار لتحديد تكاليف الملكية الإجمالية.

ولا يمكننا تجاهل التجربة العملية التي قامت بها الأمريكية فرح هاينس، حيث قامت بقيادة النترا 2013 لمسافة 1.6 مليون كم على مدار خمس سنوات بنفس المحرك، وهو مؤشر عملي قوي على اعتمادية السيارة.

باختصار، يمكن ملاحظة مدى التطور في موثوقية هيونداي وقيمتها من التجارب العملية أو الجوائز التي تلقتها شركة صناعة السيارات من المصادر والدراسات الأكثر ثقة في مجال صناعة السيارات خلال العقد الاخير.