الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن مخالفات مرورية تجاوزت الـ20 ألف ريال لم يدفعها ويرغب في تقسيطها. وجاء ردّ المرور ليؤكد عدم وجود تقسيط للمخالفات المرورية ويجب تسديد كل مخالفة على حدا، وقالت الإدارة: “التعليمات تنصّ على تسديد كل مخالفة لوحدها، مع ضرورة تسديد كامل المخالفات لتتمكّن من القيام بأي إجراء عبر بوابة (أبشر.)”.

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كانت هذه تفاصيل خبر هل يُمكن تقسيط المخالفات إذا تجاوزت 20 ألف ريال؟ المرور يُجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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