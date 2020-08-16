دليل موحد لاشتراطات إنشاء وتشغيل أسواق التشليح وحراجات السيارات قريباً

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الخليج ٣٦٥ نت – تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية إطلاق دليل موحد لاشتراطات إنشاء وتشغيل قطاع التشاليح وحراج السيارات في المملكة قريباً، وذلك وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”.
وذكرت مصادر مطلّعة أن الوزارة طلبت من مجلس الغرف السعودية تزويد البلديات بمقترحات القطاع الخاص، حيال الاشتراطات الخاصة بنشاط قطاع التشاليح وحراج السيارات، وستتم مناقشة هذه الاقتراحات لإيجاد الحلول وبحث ما يمكن تحديثه وتطويره؛ لتكون في المخرج النهائي على شكل دليل موحد للقطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم سوق التشاليح وحراج السيارات في السعودية يُقدّر بمليارات الريالات سنوياً، إذ يعد السوق الأكبر في الشرق الأوسط.
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