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الخليج ٣٦٥ نت – فورد هي صانع سيارات أمريكي بتاريخ عريق وتشكيلة سيارات مميزة، والتي تعرضها الشركة لدى وكلائها الناغي وتوكيلات الجزيرة في المملكة العربية السعودية، واليوم سنتعرف سوياً على أسعار سيارات فورد 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%.
فورد فيجو
- 1.5 لتر 3 سلندر 125 حصان بسعر 40,000 ريال
فورد توروس
موديلات 2020 بقوة 240 حصان 2 لتر تيربو
- امبيانتي بسعر 122,000 ريال
- ترند بسعر 132,000 ريال
- ترند بلس بسعر 133,000 ريال
- تيتانيوم بسعر 148,000 ريال
- تيتانيوم بلس 156,000 ريال
موديلات 2021
- امبيانتي بسعر 132,000 ريال
- ترند بلس بسعر 143,000 ريال
- تيتانيوم بسعر 158,000 ريال
- تيتانيوم بلس بسعر 164,000 ريال
فورد اسكورت
- امبيانتي بسعر 60,000 ريال
- امبيانتي بلس بسعر 61,000 ريال
- ترند بسعر 66,000 ريال
- ترند بلس بسعر 67,500 ريال
- تيتانيوم بسعر 76,000 ريال
فورد موستنج
- بريميوم بسعر 206,000 ريال
- جي تي بسعر 206,000 ريال
- جي تي بريميوم بسعر 244,000 ريال
- جي تي بريميوم كشف بسعر 270,000 ريال
فورد ايدج
- امبيانتي دفع أمامي بسعر 125,000 ريال
- امبيانتي دفع كلي بسعر 135,000 ريال
- ترند دفع كلي بسعر 146,000 ريال
- تيتانيوم بسعر 175,000 ريال
فورد اكسبلورر
- استاندر بسعر 156,000 ريال
- XLT بسعر 165,000 ريال
- XLT جلد بسعر 183,000 ريال
- ليميتد بسعر 198,000 ريال
- اس تي بسعر 224,000 ريال
فورد اكسبدشن
- XLT دفع خلفي بسعر 179,000 ريال
- XLT دفع رباعي بسعر 190,000 ريال
- XLT دفع خلفي بانوراما بسعر 191,000 ريال
- XLT دفع رباعي بانوراما بسعر 203,000 ريال
- XLT دفع خلفي بانوراما شاص طويل بسعر 203,000 ريال
- XLT دفع رباعي بانوراما شاص طويل بسعر 214,000 ريال
- ليميتد بسعر 279,000 ريال
- بلاتينيوم بسعر 308,000 ريال
فورد F-150
- XLT بسعر 190,000 ريال
- XLT سبيشيال اديشن بسعر 199,000 ريال
فورد F-150 رابتر
- رابتر جلد سوبركرو بسعر 295,000 ريال
- رابتر ريكارو سوبركرو بسعر 333,000 ريال
فورد رينجر
- استاندر دفع خلفي بنزين بسعر 90,000 ريال
- XL دفع خلفي بنزين بسعر 99,000 ريال
- XL دفع خلفي ديزل بسعر 82,000 ريال
- XL دفع رباعي ديزل بسعر 89,000 ريال
- XLT دفع رباعي ديزل بسعر 137,000 ريال
في الختام، جميع سيارات فورد تأتي بضمان خمس سنوات أو 100,000 كم أيهم أقرب، مع خدمة المساعدة على الطريق 5 سنوات، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.
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