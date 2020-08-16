الخليج ٣٦٥ نت – فورد هي صانع سيارات أمريكي بتاريخ عريق وتشكيلة سيارات مميزة، والتي تعرضها الشركة لدى وكلائها الناغي وتوكيلات الجزيرة في المملكة العربية السعودية، واليوم سنتعرف سوياً على أسعار سيارات فورد 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%. فورد فيجو 1.5 لتر 3 سلندر 125 حصان بسعر 40,000 ريال فورد توروس موديلات 2020 بقوة 240 حصان 2 لتر تيربو امبيانتي بسعر 122,000 ريال

ترند بسعر 132,000 ريال

ترند بلس بسعر 133,000 ريال

تيتانيوم بسعر 148,000 ريال

تيتانيوم بلس 156,000 ريال موديلات 2021 امبيانتي بسعر 132,000 ريال

ترند بلس بسعر 143,000 ريال

تيتانيوم بسعر 158,000 ريال

تيتانيوم بلس بسعر 164,000 ريال فورد اسكورت امبيانتي بسعر 60,000 ريال

امبيانتي بلس بسعر 61,000 ريال

ترند بسعر 66,000 ريال

ترند بلس بسعر 67,500 ريال

تيتانيوم بسعر 76,000 ريال فورد موستنج بريميوم بسعر 206,000 ريال

جي تي بسعر 206,000 ريال

جي تي بريميوم بسعر 244,000 ريال

جي تي بريميوم كشف بسعر 270,000 ريال فورد ايدج Advertisements امبيانتي دفع أمامي بسعر 125,000 ريال

امبيانتي دفع كلي بسعر 135,000 ريال

ترند دفع كلي بسعر 146,000 ريال

تيتانيوم بسعر 175,000 ريال فورد اكسبلورر استاندر بسعر 156,000 ريال

XLT بسعر 165,000 ريال

XLT جلد بسعر 183,000 ريال

ليميتد بسعر 198,000 ريال

اس تي بسعر 224,000 ريال فورد اكسبدشن XLT دفع خلفي بسعر 179,000 ريال

XLT دفع رباعي بسعر 190,000 ريال

XLT دفع خلفي بانوراما بسعر 191,000 ريال

XLT دفع رباعي بانوراما بسعر 203,000 ريال

XLT دفع خلفي بانوراما شاص طويل بسعر 203,000 ريال

XLT دفع رباعي بانوراما شاص طويل بسعر 214,000 ريال

ليميتد بسعر 279,000 ريال

بلاتينيوم بسعر 308,000 ريال فورد F-150 XLT بسعر 190,000 ريال

XLT سبيشيال اديشن بسعر 199,000 ريال فورد F-150 رابتر رابتر جلد سوبركرو بسعر 295,000 ريال

رابتر ريكارو سوبركرو بسعر 333,000 ريال فورد رينجر استاندر دفع خلفي بنزين بسعر 90,000 ريال

XL دفع خلفي بنزين بسعر 99,000 ريال

XL دفع خلفي ديزل بسعر 82,000 ريال

XL دفع رباعي ديزل بسعر 89,000 ريال

XLT دفع رباعي ديزل بسعر 137,000 ريال في الختام، جميع سيارات فورد تأتي بضمان خمس سنوات أو 100,000 كم أيهم أقرب، مع خدمة المساعدة على الطريق 5 سنوات، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.

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