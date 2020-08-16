أمريكي سرق أموالاً حكومية لشراء يخت وكيا ستينجر!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن قيام مواطن يُدعى كينيث جوجان بسرقة أموالاً ضخمة خصصتها الحكومة الأمريكية لبرنامج حماية الرواتب المصمم لمساعدة الشركات الأمريكية المتأثرة بجائحة كورونا لدفع رواتب موظفيها، وقام باستحدام هذه الأوال لشراء سيارة كيا ستينجر 2020، بالإضافة إلى يخت ومنزل.

ووفقاً لمجلة بيزنس انسايدر، فإن وزارة العدل فتحت تحقيقاً في هذه القضية بحق جوجان، لاتهامه بالإستيلاء علي مبلغ قدره 2.1 مليون دولار في صورة قروض من صناديق الإغاثة وصناديق قروض الكوارث الاقتصادية، عن طريق الاحتيال نيابة عن العديد من الشركات.

ويتلقى جوجان مجموعة كبيرة من التهم، كتهمة تزوير الأوراق والسجلات المصرفية والاحتيال المصرفي وسرقة أموال حكومية وغسيل أموال.