تتيح توصيل الطلبات والطرود.. تعرف على التفاصيل الكاملة لخدمة "أوبر كونكت" الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة أوبر عن إطلاقها خدمة أوبر كونكت في مصر، وهي أحدث الحلول التكنولوجية لتوصيل الطلبات، والتي يمكن للمستخدمين من خلالها إرسال الطرود وطلب توصيلها عبر التطبيق.

يأتي ذلك في إطار تعهد الشركة العالمي بـ "نقل ما يهم" لدعم من يختار المكوث في المنزل خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعد مصر أول دولة تشهد انطلاق هذه الخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف دعم المواطنين في فترة التعايش.

تنطلق أوبر كونكت بخدمتين لتوصيل الطلبات: الأولى حيث يمكن للمستخدم إرسال واستقبال الطرود من وإلى المعارف والأصدقاء، والثانية هي خدمة تسوق، حيث يمكن للسائقين استلام الطلبات نيابةً عن المستخدمين من المتاجر القريبة وتوصيلها إليهم.

تهدف خدمات أوبر كونكت إلى تسهيل الحياة اليومية للمستخدمين عبر ربطهم ببعضهم البعض مع مراعاة التباعد الاجتماعي، ويتم توصيل طلبات أوبر كونكت في ذات اليوم باستخدام منتج أوبر سكوتر حيث أنها خدمة تحت الطلب، وبإمكان سائقو أوبر سكوتر الآن اختيار توصيل الطلبات إلى جانب تلقي

طلبات الركاب للتنقل. يأتي هذا سعياً من شركة أوبر للمساهمة في زيادة دخل السائقين الحاليين عن طريق زيادة الطلب على التطبيق، خاصة في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن الجائحة.

وقال أحمد خليل، المدير العام لشركة أوبر في مصر: "نفخر بإطلاق خدمة جديدة على تطبيق أوبر في مصر ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم تصميم أوبر كونكت لتسهيل مهام الراسلين اليومية ولدعم السائقين عبر توفير المزيد من فرص زيادة الدخل. ويعد إطلاق أوبر كونكت خطوة جديدة نحو الحفاظ على سلامة مجتمعنا، وهو ما نعمل على تحقيقه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد. لا يتوقف دورنا كشركة تكنولوجيا عند هذا الحد، وسوف نواصل العمل على تطوير منتجاتنا بفاعلية للتعامل مع متطلبات هذه الفترة غير المسبوقة التي يمر بها العالم."

يمكن الوصول إلى أوبر كونكت كأحد

- افتح التطبيق وفي خانة "موقع بدء الرحلة"، ضع الموقع الذي سوف يستلم منه السائق الطرد.

- في خانة "الوجهة"، ضع موقع تسليم الطرد.

- اختر "كونكت" من اختيارات المركبات للطلب.

- ما أن يصل السائق، أغلق الطرد بإحكام وقم بوضعه في حقيبة الظهر الخاصة به.

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- شارك الرحلة مع المستلم كي يتتبع الطرد ويلتقي بالسائق ويستلم الطرد عند وصوله.

يجب أن يكون وزن الطرد أقل من ١٠ كجم، أو بقيمة أقل من ١٠٠٠ جنيه مصري، وأن يتأكد الراسل من إغلاقه بإحكام لضمان عملية توصيل ناجحة.

ويمكن للمرسلين أن يطلبوا من السائقين قضاء بعض المهام البسيطة نيابةً عنهم عبر أوبر كونكت مثل شراء البقالة، واستلام الملابس من المغسلة، أو غيرها. ولطلب هذه الخدمة، يجب على المرسل:

- التواصل مع المتجر أولاً لضمان أن الطلب جاهز للاستلام.

- فتح تطبيق أوبر ووضع المتجر كجهة الاستلام.

- ضع وجهة التوصيل.

- اختر "كونكت" من اختيارات المركبات للطلب.

- ما أن يصل السائق إلى المتجر المطلوب، سوف يستلم الطلب ويقوم بتوصيله للوجهة.

- يجب على المرسل أن يسدد ثمن المشتريات لمقدم خدمة التوصيل نقداً عند الاستلام، ويمكن تسديد رسوم التوصيل سواء نقداً أو بالبطاقة الائتمانية.

- يجب ألا تزيد القيمة الإجمالية للمشتريات عن 500 جنيه مصري.