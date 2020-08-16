نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان في الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في الصيف في منطقتنا العربية، فإن درجة الحرارة داخل السيارة قد تصل أحياناً إلى 60 درجة، وهو ما قد يفقد قائد السيارة تركيزه أثناء القيادة ويرفع خطر وقوع حادث.

لذلك قدم لنا نادي السيارات ADAC الألماني عدد من النصائح الهامة لقيادة السيارة بأمان في الصيف، نستعرضها لكم فيما يلي:

– صف السيارة في أماكن ظليلة أو تغطية الزجاج الأمامي بغطاء مناسب، وذلك للحفاظ على الأسطح الداخلية من ارتفاع درجات الحرارة.

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– فتح جميع الأبواب والنوافذ لعدة دقائق لإخراج الهواء الساخن من السيارة قبل القيادة.

– عدم القيادة عندما يكون المقود ساخنا جدا.

– ترك النوافذ الزجاجية عند بداية التحرك للمساعدة على خروج الهواء الساخن بشكل أفضل، وذلك قبل تشغيل مكيف السيارة.

– عدم توجيه فتحات التهوية بشكل مباشر على الجسم، تفاديا للإصابة بنزلات البرد.

كما شدد الخبراء الألمان على ضرورة عدم ترك الحيوانات أو الأطفال في السيارة خلال فصل الصيف، حتى ولو لفترة قصيرة، للخطورة الشديدة على حياتهم.