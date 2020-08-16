تعرف على خطورة ترك كلبك في السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يسود طقس شديد الحرارة في هذه الفترة من العام في وطنا العربي، وهو ما يؤثر بالسلب على الحيوانات الأليفة خاصة على الكلاب التي يتركها أصحابها داخل السيارات.

وللأسف تموت الكثير من الكلاب التي يتركها أصحابها داخل السيارات في كل عام، حيث لم يسعفها الحظ في أن يتم إنقاذها من حرارة الشمس اللاذعة.

ولقد حذر المعهد الألماني لحماية المستهلك والشؤون البيطرية من ترك الكلاب أو أي حيوان أليف آخر بالسيارة، حتى ولو كانت متوقفة في الظل.

وأوضح المعهد الألماني أن حدة أشعة الشمس تتغير في وقت قصير، وأن درجة الحرارة داخل السيارة عند غلقها ترتفع بشكل مضاعف عن خارجها بشكل سريع، وكمثال إذا كانت درجة الحرارة في الخارج تبلغ 20 درجة فقط، فإنها ستصل داخل السيارة إلى 46 درجة بعد حوالي ساعة.

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وأشار المعهد إلى أن ارتفاع الحرارة داخل السيارة يشكل خطرا كبيراً على الحيوانات، حيث أنها قد تتسبب في إصابتها بضربة شمس وقيء وضيق تنفس أو فشل في الدورة الدموية.

وشدد الألمان على قائدي السيارات بعدم اصطحاب الكلاب في السيارة خاصة في الأيام الحارة، وتركها في المنزل أو بعهدة شخص موثوق به.

كما طالب المعهد من أي شخص يلاحظ وجود كلب في سيارة بإبلاغ الشرطة أو خدمة الإطفاء لفتح السيارة على الفور لإنقاذ الكلب، حال عدم العثور على مالك السيارة.