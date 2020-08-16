كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تنسيق الثانوية العامة 2020 (رابط تقديم الرغبات) للمرحلة الاولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنسيق الثانوية العامة 2020 (رابط تقديم الرغبات) للمرحلة الاولى
أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 22/8/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020.
وسيتم التنسيق الإلكتروني على النحو التالي:
القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت “التنسيق الإلكتروني” خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي www.Tansik.Egypt.gov.eg.
سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.
كانت الوزارة أعلنت عن الحد الأدنى عدد الطلاب:
– الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر 30855.
– الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر 16665.
– الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر 102165.
– الإجمالي 149685.
تنسيق الثانوية العامة 2020 (رابط تقديم الرغبات) للمرحلة الاولى