القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بجائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات.
وبفوزه بسباق جائزة إسبانيا، دخل هاميلتون تاريخ سباقات بطولة العالم للفورمولا 1 من أوسع الأبواب، حيث حطم رقما للأسطورة الألمانية مايكل شوماخر.
هاميلتون حطم رقم شوماخر التاريخي في الارتقاء لمنصات التتويج بـ156 مرة، مقابل 155 للسائق الألماني التاريخي، بينما يتواجد الألماني الآخر سيباستيان فيتل في الترتيب الثالث بـ120 مرة.
وحقق هاميلتون فوزا سهلا بسباق جائزة إسبانيا الكبرى للعام الرابع على التوالي اليوم الأحد، ليمدد صدارته للترتيب العام إلى 37 نقطة.
وكان الفوز من مركز أول المنطلقين رقم 88 لسائق مرسيدس في مسيرته ليصبح على بعد 3 انتصارات من رقم مايكل شوماخر القياسي البالغ 91 فوزا.
واحتل ماكس فرستابن سائق رد بول، أقرب منافسي هاميلتون على اللقب، المركز الثاني في حلبة كتالونيا ببرشلونة، فيما جاء فالتيري بوتاس سائق مرسيدس ثالثا وحصد نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة في السباق.
كانت هذه تفاصيل خبر لويس هاميلتون سائق مرسيدس يفوز بجائزة إسبانيا الكبرى لفورمولا 1 المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.