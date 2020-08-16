نتنياهو: الانسحاب إلى خطوط 67 بموجب الاتفاق مع الإمارات لا يضعف إسرائيل أبداً المزيد

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن مبدأ الانسحاب إلى خطوط ما قبل 4 يونيو/حزيران 1967، بموجب معاهدة السلام مع الإمارات.

وقال نتنياهو إن "الانسحاب إلى خطوط 67 بموجب الاتفاق مع الإمارات لا يضعف إسرائيل أبداً".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن معاهدة السلام مع الإمارات، تعتبر أول اتفاقية سلام بين إسرائيل ودولة عربية منذ 26 عاما.

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وأعرب نتنياهو عن تطلعه لانضمام دول عربية أخرى إلى دائرة السلام، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي توقيع اتفاقية سلام بين الإمارات وإسرائيل.

ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفت بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.

والخميس، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.