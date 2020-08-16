سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 16 أغسطس 2020

استقر سعر الدولار في السودان، اليوم الأحد، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) دون تغيير، كما استقرار على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وتكرر سعر البنك المركزي لدى جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

وفي التعاملات المبكرة بالسوق السوداء، سجل سعر الدولار نحو 153 جنيها، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ويتوقع خبراء المال أن يتراجع سعر الدولار في السوق السودانية الموازية، بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية رفع القيود عن تعاملات الأمريكيين المالية مع السودان.

وتتزايد الآمال السودانية حول فتح منافذ جديدة لدخول الدولار إلى الأسواق عبر القنوات الشرعية المنتظرة بين البلدين.

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سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو الأوروبي في سوق الصرف السودانية الموازية (السوداء) 172 جنيها، وفي بنك السودان المركزي جاء سعره عند 64.99 جنيه للشراء، و65.31 جنيه للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني فسجل 192 جنيها في السوق السوداء، فيما جاء السعر الرسمي عند 71.92 جنيه للشراء، و72.28 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

جاء سعر الريال السعودي في السوق الموازية عند 40 جنيها، فيما أظهرت شاشات تداول بنك السودان المركزي سعره عند مستوى 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل 40.60 جنيه في السوق السوداء، و14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع في السوق الرسمية.

وتداول المتعاملون الدينار الكويتي في السوق السوداء بسعر 274 جنيها، ورسميا بسعر 178.62 جنيه للشراء، و179.52 جنيه للبيع.