حكم نهائي ضد شركة كبري للسيارات لعدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك

قضت الدائرة الثانية جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية برفض الاستئناف المقدم من شركة ناشيونال موتورز فى الدعوى رقم 177 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة.

يأتي ذلك كخطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.



قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إن المحكمة الاقتصادية كانت قد قضت بتغريم الممثل القانونى لشركة ناشيونال موتورز فى 18/2/2020 - على ذمة الدعوى رقم 55 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة - مبلغ 200 ألف جنيه وإلزامه برد قيمة السيارة للشاكى وأداء مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت للشاكى والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار.

Advertisements

أشار فرج إلى أن الحكم جاء لعدم التزام الشركة بتنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادر فى 28/5/2019 بإلزامها باستبدال سيارة الشاكى بأخرى جديدة من ذات النوع

والمواصفات أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكى بعد خصم مبلغ 1 جنيه عن كل 1 كم قطعته السيارة كمقابل للاستهلاك.



أضاف، رئيس الجهاز أن الحكم جاء فى ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين والمقيدة برقم 266773 والتى تضرر فيها من قيامه بشراء سيارة ماركة أيجل موديل 2019 وجد بها عيوب عدة تمثلت فى "عيب بالعفشة – تآكل فى الطنابير – وجود صوت مرتفع بالمحرك ، وعيب بالفتيس والكشافات"، وقد تم إحالة السيارة للفحص بكلية الهندسة التى أيدت بتقريرها وجود العيوب بالسيارة، وفى ضوء عدم التزام الشركة بإزالة أسباب الشكوى وفقا للتقرير الفنى فقد تم العرض على مجلس إدارة الجهاز الذى إصدر قراره باستبدال أو استرجاع السيارة مع خصم نسبة الاستهلاك.



تابع رئيس الجهاز أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة خلال الأجل الممنوح لها مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة والتى أحالتها بدورها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية والتى إصدرت حكمها بتغريم الممثل القانونى للشركة ورد قيمة السيارة للشاكى ومنحه تعويض مؤقت، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى الشركة فقامت بالطعن عليه بالاستئناف أمام الدائرة الثانية جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتى قيدت الاأراق برقم 177 لسنة 2020 جنح مستأنف، وأصدرت حكمها برفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف.



قال رئيس الجهاز إن الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.



دعا الجهاز المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتساب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الأجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.