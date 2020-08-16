كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نيسان تكشف عن أسعار ومواصفات "أورفان" أحدث ميكروباص في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نيسان موتور إيجيبت، عن إطلاق النسخة الجديدة من "ميكروباص" نيسان أورفان في مصر بتصميم مميز، مع العديد من وسائل الراحة وتقنيات الأمان مع أداء قوي على الطريق.

وقال مايك ويتفيلد، رئيس مجلس إدارة نيسان موتور إيجيبت والعضو المنتدب للشركة، إن الشركة تعمل على خطة طموحة لتصبح الاختيارالأول في مجال السيارات في مصر.

وتعتبر أورفان جزء من استراتيجية نيسان لإثراء موديلات السيارات في السوق المصري وخطتها لتحقيق أعلى معايير رضاء العملاء عن كافة السيارات والخدمات التي تقدمها.

وأضاف ويتفيلد ، أن أورفان الجديدة هي النسخة الخامسة المعدلة من الميكروباص الذي حقق نجاحات كبيرة حول العالم في مختلف الأسواق لما يتمتع به من وسائل للراحة والرفاهية والأمان للسائق والركاب، بالإضافة إلى محرك تربو يعمل بالديزل يقدم أداء قوي يساهم في الترشيد في استهلاك الوقود

وأكد أن النسخة الجديدة من أورفان ذات التصميم العصري الجديد تناسب احتياجات العديد من العملاء في السوق المصري، حيث أنها تلائم احتياجات شركات النقل الخاصة والشركات العاملة في مجال السياحة والعديد من القطاعات الأخرى، ويمثل أورفان إضافة جديدة وهامة لموديلات السيارات التي تقدمها نيسان للعملاء المصريين.

يتسم التصميم الجديد من نيسان أورفان بشكل عصري مع الشبكة الأمامية V-Motion والتي تعد البصمة الجديدة لشركة نيسان وتتواجد في العديد من موديلات السيارات الحالية والكثير من سيارات نيسان في المستقبل كذلك.

ويتضمن التصميم الجديد للسيارة نيسان أورفان مصابيح ضبابية أكبر، ويوفر المزيد من الإضاءة للسائق واكصدام مميز أشد صلابة، هذا بالإضافة إلى مساحات خلفية للأمطار.

تتوافر أورفان بمحرك تربو يعد أحد أهم المحركات التي أطلقتها نيسان، وقد أثبت أداء قوي في عدد من السيارات التي كانت تحتوي عليه، وتتميز أورفان بمحرك ديزل بقوة 129 حصان، كما يتميز المحرك بعزم قوي يبلغ 356 NM، وسعة المحرك هي 2488CC ، مع حقن مباشرللوقود ذو 16 صباب، وتانك كبير يستوعب حتى 65 لتر للمزيد من الأمان للقيام بالرحلات الطويلة.

Advertisements

ويتميز محرك نيسان أورفان بالتوفير الشديد في استهلاك الوقود، حيث يوجد مؤشر في السيارة يعطي تنبيه لسائق السيارة أن يقوم بالنقل للسرعة التالية بحيث يضمن أفضل أداء للسيارة مع أقل استهلاك للديزل يبلغ 12.6 كيلومتر لكل لتر من الوقود.

ويعمل المحرك بناقل يدوي ذو 5 سرعات، وبكفاءة مُتناهية على الطريق ويقدم أعلى عزم للدوران في فئته مع خفض في الانبعاثات الضارة مما يساعد الشركات والسائقين على خفض التكاليف ويسهم في الحفاظ على البيئة.

بالنسبة لوسائل الأمن والأمان، تحتوي أورفان على نظام فرامل ABS لمنع الانزلاق، ونظام BAS والذي يساعد السيارة علي عدم الانحراف و الثبات اثناء القيادة في المنحنيات القوية، مع وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، ويتسم هيكل السيارة بتعزيز مزدوج لحماية كافة الركاب في حالة الطوارئ، هذا بجانب توزيع الفرامل طبقاً للأوزان في السيارة، ما بين العجلتين الأماميتين والخلفيتين، ويزيد من قوة الفرامل في حالة الطوارئ.

هذا بالإضافة إلى خاصية الشدادات الموجود في حزام الأمان عند السائق والراكب الأمامي، حيث يوجد حساس في الحزام ينشط في حالة الحوادث ويزيد من قوته مما يمنع الاصطدام بعجلة القيادة أو الزجاج الأمامي.

تتميزالنسخة الجديدة من أورفان بتصميم عصري والمزيد من الرحابة من الداخل لتوفير المزيد من الراحة للركاب.

تتسع أورفان لـ 15 راكب مع أكبر مساحة للأرجل مما يزيد من راحة الركاب أثناء الرحلات الطويلة، هذا بجانب نظام تكييف ذو 18 فتحة مقسمة على المقاعد للوصول لأعلى معدلات الرفاهية، ولضمان توزيع الهواء بشكل مناسب وصحي داخل السيارة.

وتوجد في نيسان أورفان إمكانية طي المقاعد الخلفية لتوفير مساحة أكبر لتخزين الأمتعة ومختلف الأغراض ويتمتع السائق كذلك بالعديد من المميزات بما في ذلك شاشة عرض متعددة الأغراض، وحامل للأكواب وزجاج أمامي كهربائي للسائق و الراكب الأمامي، بالإضافة إلى شاشة عرض بها مؤشرلاستهلاك الوقود والعديد من البيانات الأخرى.

ويوجد ثلاجة صغيرة للراكب الأمامي بجانب السائق، حيث يمكنه وضع المياه والمشروبات مع الحفاظ على درجة حرارتها.

وتتوافر السيارة نيسان أورفان بسعر 655 ألف جنيه.