اخبار السيارات

شرطة أبوظبي تحذر من الانشغال بالهواتف أثناء القيادة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من الانشغال بالهواتف أثناء القيادة والان مع التفاصيل

الأحد 16 أغسطس 2020

حذرت شرطة أبوظبي من انشغال السائقين بالهواتف أثناء القيادة من خلال تصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث .

 

Advertisements

وفي هذا الصدد .. بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم - أبوظبي وضمن حملة درب السلامة مشاهد حقيقة للانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة ما يؤدي إلى تشتيت الذهن ويهدد مستخدمي الطريق ويتسبب في وقوع الحوادث المرورية الخطرة.

 

ودعت شرطة أبوظبي إلى التركيز في القيادة ومراقبة الطريق، لتجنب انحراف المركبة وإبطاء وتعطيل حركة السير والمرور وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مؤكدة اهتمامها بتكثيف التوعية المرورية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي وبالشراكة مع المؤسسات الإعلامية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبوظبي تحذر من الانشغال بالهواتف أثناء القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا