شرطة أبوظبي تحذر من الانشغال بالهواتف أثناء القيادة

الأحد 16 أغسطس 2020

حذرت شرطة أبوظبي من انشغال السائقين بالهواتف أثناء القيادة من خلال تصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث .



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وفي هذا الصدد .. بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم - أبوظبي وضمن حملة درب السلامة مشاهد حقيقة للانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة ما يؤدي إلى تشتيت الذهن ويهدد مستخدمي الطريق ويتسبب في وقوع الحوادث المرورية الخطرة.

ودعت شرطة أبوظبي إلى التركيز في القيادة ومراقبة الطريق، لتجنب انحراف المركبة وإبطاء وتعطيل حركة السير والمرور وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مؤكدة اهتمامها بتكثيف التوعية المرورية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي وبالشراكة مع المؤسسات الإعلامية .