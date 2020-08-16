هداف الدوري السعودي.. جوميز يقتنص الصدارة من حمدالله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم فريق الهلال، في اعتلاء صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، بعد هدفيه في شباك العدالة.

ونجح الهلال في الفوز على مضيفه العدالة بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في الجولة الـ25 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

هداف الدوري السعودي

وسجل جوميز هدف التقدم لـ"الزعيم" في الدقيقة 30 من عمر المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 75.

الهدفان رفعا رصيد أهداف جوميز في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين إلى 20 هدفا، ليقفز إلى صدارة هدافي المسابقة.

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وتفوق اللاعب الفرنسي على المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، الذي نجح في تسجيل 19 هدفا حتى الوقت الراهن.





وستكون أمام اللاعب المغربي فرصة معادلة جوميز مجددا، عندما يستضيف الفريق نظيره الوحدة، مساء السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بنفس الجولة.

ويحتل السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 16 هدفا.