نايت رايدر تعود من جديد

بعد نجاحها الساحق تحت اسم السيارة "كيت" فى مسلسل Knight Rider فترة الثمانينات من القرن الماضى , هاهى تعود من جديد بعد تحويلها الى فيلم سينمائى طويل.

وكانت تقوم فكرة المسلسل آنذاك على سيارة ناطقة تدعى KITT التى فى الأساس تقوم على بونتياك فايربيرد حيث تساعد السائق مايكل نايت في محاربة الجريمة والذي كان يلعب دوره ديفيد هاسيلهوف .

وذكر موقع كار سكووب المتخصص فى شئون

السيارات انه لم يتم الكشف عن تفاصيل كثيرة حول الفيلم لكن بعض التقارير أكدت ان فكرة الفيلم قائمة على المسلس المسلسل.

الفيلم سوف يكون من إخراج جيمس وان بينما سيكون كاتب ألعاب الفيديو السابق TJ Fixman هو كاتب الفيلم والذى قال على تويتر" كان Knight Rider أحد مسلسلاتى المفضلة عندما كنت طفلاً ، لذلك

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أشعر وكأنني دخلت للتو عبر بوابة زمنية وعدت الى عمر 8 سنوات."

وعلى الرغم أن فيلم Knight Rider سيتم عرضه قريباً ، الا انه من المحتمل أن KITT هذة المرة لن تكون سيارة بونتياك فايربيرد الكلاسيكية بل ستصبح سيارة حديثة ذات بابين لم يتم الكشف عنها حتى الآن , وتشير التوقعات الى ان السيارة الجديدة سوف تكون امريكية و ستكون مقصورتها ليست مليئة بالأضواء الساطعة كما كانت فى الطراز السابق بل ستستخدم شاشات اللمس عالية الدقة التي أصبحت شائعة الآن في السيارات الحديثة.