عرض تمويل لكزس LS موديل 2020 لشهر أغسطس

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، واكتشف أفضل العروض التمويلية على سيارات لكزس 2020.. ادفع 50% الآن والباقي بعد سنتين مع 0% مرابحة. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: جميع فئات لكزس LS موديل 2020 الشروط والأحكام: قد لا تتوفر جميع الموديلات والألوان

العرض ساري حتى 31 أغسطس 2020

رسوم إدارية 1% من قيمة السيارة Advertisements

معدل النسبة السنوي ابتداء من 9.52% صورة العرض:

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