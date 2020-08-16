جينيسيس G80 موديل 2020 متاحة للتأجير ضمن أسطول الوفاق

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الخليج ٣٦٥ نت – في إطار سعيها الدائم لتحديث أسطولها وتوفير خيارات متنوعة لعملائها، قامت الوفاق لتأجير السيارات بضم جينيسيس G80 موديل 2020، ونستعرض فيما يلي أبرز مميزات السيارة.
الخارجية
تمتاز جينيسيس G80 بمظهر جريء وأنيق يتسم بخطوط خارجية رشيقة وأبعاد تناسبية متقنة ووجه ذي مظهر يوحي بالقوة ، ونرى ذلك بوضوح من خلال مصابيح أمامية LED هجومية مع شبك أمامي ضخم ذو خطوط كرومية أفقية، أما في الخلف فنلاحظ المصد الخلفي السفلي المطعّم بالكروم بالإضافة إلى مصابيح خلفية ذات التصميم النحيل.
الداخلية
تتمتع المقصورة بخامات عالية الجودة وتقنيات بالغة التطور، فهناك المقاعد الجلدية الفاخرة مع مزايا التهوية والتدفئة، شاشة لمسية 8 إنش للمعلومات والترفيه تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى نظام صوتي فاخر مع 7 مكبرات.
هذا بالإضافة إلى العديد من المميزات مثل:
- زجاج عازل للصوت
- مصابيح أمامية أوتوماتيكية الضبط
- عجلة قيادة مدفأة
- نظام مانع الضباب للسيارة
- شاحن لاسلكي
- مفتاح ذكي
- مثبت سرعة تكيفي
الأمان
كما تأتي G80 مع العديد من أحدث أنظمة مساعدة السائق مثل:
- المساعدة في قيادة الطرق السريعة مع التحكم بالتوجيه والتسارع
- نظام التحذير المبكر من الاصطدام الأمامي
- نظام رصد النقطة العمياء
- نظام الركن الذاتي للسيارة
- نظام التحذير من الاصطدام الخلفي
- نظام تنبيه مرور المشاة
- نظام مساعد البقاء بالمسار
- تنبيه مغادرة المسار
- كاميرا رؤية خلفية
- 6 وسائد هوائية
المحرك
وتعتمد السيدان الفاخرة على محرك سعة 3.8 لتر 6 سلندر بقوة 315 حصان وعزم دوران 432 نيوتن.متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات وسرعة قصوى تبلغ 220 كم/ساعة.
يمكنك تأجير جينيسيس G80 موديل 2020 عبر موقع أو تطبيق الوفاق لتأجير السيارات، علماً بأن الشركة تتيح خدمة الصيانة المتنقلة بأنحاء المملكة ما يوفر لك الأمان والمساعدة اللازمة أينما كنت.
موقع الوفاق لتأجير السيارات: اضغط هنا
رقم الحجز: 920002909
تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور
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