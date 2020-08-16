عرض عبداللطيف جميل على استئجار وقيادة كل سيارات لكزس

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للسيارات، واستمتع باستئجار وقيادة كل موديلات لكزس.. للحجز أو الاستفسار الرجاء التواصل على الرقم المجاني: 920002670. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. العرض ساري على السيارات المتوفرة بمراكز لكزس التالية: مركز لكزس طريق الدائري الشمالي (الرياض).

مركز لكزس طريق المدينة (جدة).

مركز لكزس النعيم (جدة). *تطبق الشروط والأحكام. Advertisements صورة العرض:

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