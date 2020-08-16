العثور على جثة موظف متهم بتسريب أسرار فولكس واجن!

الخليج ٣٦٥ نت – اكتشف مقتل أحد موظفي فولكس واجن بعد وقفه عن العمل لتسريبه تسجيلات خاصة باجتماعات سرية لإدارة المجموعة.
ووفقاً للتقارير، فقد تم العثور على شخص ميت داخل سيارة محترقة لم تُحدد هويته في البداية طبقاً لمتحدثة باسم مكتب المدى العام في مدينة براونشفيج الألمانية، إلى أن أكدت صحيفة “فولفسبورجر ناخريشتن” الألمانية أن الجثة تعود لموظف لدى مجموعة فولكس فاجن كان يشغل منصباً إدرياً.
وأشارت الصحيفة الألمانية أن هذا الموظّف تم ايقافه عن العمل بعد أن طلبت الشركة من السلطات الألمانية، التحقيق في تسريب تسجيلات لمناقشات داخل الشركة تدور حول نزاع مع إحدى شركات التوريد.
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