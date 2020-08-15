موجز الخليج 365 للسيارات.. أفضل طرز موستانج وبورش تتحدى شيفروليه

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يترقب سوق الشاحنات العملاقة بشغف المنافسة الساخنة بين فورد وGMC ،بعد طرح الأخيرة النسخة الأحدث لعام 2020 من شاحنتها القوية Sierra HD.

دفع طراز موستانج شركة فورد الأمريكية إلى قائمة أبرز المنافسين في عالم صناعة السيارات الرياضية ،وفق خبراء.

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قدمت شركة بورش الألمانية النسخة الأحدث من طراز كايين لعام 2021، لتنافس أبرز سيارات الكوبيه الفخمة، ومنها شيفروليه مونت كارلو و فورد "ثندربرد".

نجحت شركات صناعة السيارات البريطانية في منافسة نظيراتها الأمريكية، وقدمت مجموعة متميزة من الموديلات الرياضية عبر تاريخها.

حظيت السيارة شيفروليه كورفيت بجيلها C8 الذي طرح في 2019، باهتمام كبير لقدراتها الرياضية المميزة، إلا أن هذا لم يمنع من وجود منافسة قوية لهذا الطراز من سيارات أخرى.

أعلنت شركة جيب كل التفاصيل والمواصفات الخاصة بنسخة 2021 الأحدث من طراز جلاديتور "Gladiator"، والذي يطرح بالعديد من المميزات المضافة حديثا له.