بـ 3 مليارات دولار.. مرسيدس تسوي دعوى قضائية في فضيحة الانبعاثات

ستدفع شركة مرسيدس بنز دايملر ما يقرب من 3 مليارات دولار لتسوية تداعيات الولايات المتحدة من فضيحة انبعاثات الديزل.

قالت شركة صناعة السيارات الألمانية إنها تتوقع تسويتها الأخيرة مع السلطات الأمريكية، بما في ذلك وكالة حماية البيئة EPA ووزارة العدل ومجلس موارد الهواء في كاليفورنيا CARB؛ لتكلف حوالي 1.5 مليار دولار.

وستدفع أيضًا حوالي 700 مليون دولار للتسوية مع المالكين ومبلغًا إضافيًا مكونًا من ثلاثة أرقام مليون يورو لتلبية متطلبات المستوطنات.

وقال متحدث باسم CARB لرويترز

إن التسوية ستصل إلى 1.5 مليار دولار وستؤثر على 250 ألف سيارة في أنحاء البلاد، ومضت الوكالة لتقول إنها ستشارك المزيد من التفاصيل بعد أن تقدم الوكالات الأمريكية قرارات الموافقة في المحكمة، وهو ما يجب أن يحدث في وقت ما في منتصف سبتمبر.

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في تسوية منفصلة لتلك التي تم الإعلان عنها اليوم، دفعت شركة دايملر ما يقرب من 960 مليون دولار

العام الماضي لتسوية مزاعم بأن شركة صناعة السيارات قد باعت ما لا يقل عن 684000 مركبة ببرنامج سمح لتلك السيارات بالغش في اختبارات انبعاثاتها.

وبحسب ما ورد بدأ الغش في عام 2008 عندما بدأ Diamler في تضمين البرنامج في سيارات تتراوح من شاحنات Vito إلى سيارات السيدان من الفئة C و GLC كوبيه.

منذ بداية الفضيحة، استدعت شركة دايملر حوالي 800 ألف سيارة على مستوى العالم، كما توقفت منذ ذلك الحين عن بيع سيارات الديزل في الولايات المتحدة.

للمقارنة؛ انتهت فضيحة ديزلجيت المماثلة لشركة فولكس فاجن بتكبد شركة صناعة السيارات 35 مليار دولار من الغرامات والتسويات.