أخيرًا.. تسلا تقدم المصادقة الثنائية لتطبيقها الخاص بالسيارات

في العام الماضي، أعلن رئيس تسلا إيلون ماسك Elon Musk أن شركة صناعة السيارات ستقدم التحقق الثنائي لتطبيقها.

لم تقم الشركة بإتاحته بعد، لكن ماسك كشف أنه قريب من الحدوث أخيرًا، ردًا على تغريدة تسأل عن حالة الميزة، وقال إن المصادقة ثنائية العامل لـ Tesla "المتأخرة بشكل محرج" تخضع للتحقق النهائي في الوقت الحالي.

على ما يبدو، ستتمكن عملية عامل صناعة السيارات من استخدام المصادقة المستندة إلى الرسائل القصيرة والتطبيق، وهذا الأخير أكثر أمانًا، حيث يمكن للجهات السيئة انتحال بطاقات SIM واعتراض أرقام التحقق المرسلة عبر الرسائل النصية، ولكن يبدو أن خيار الرسائل القصيرة سيكون متاحًا لأولئك الذين لا يستطيعون استخدام تطبيقات المصادقة مثل

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جوجل لأي سبب من الأسباب.



كما يشير موقع TechCrunch، يعد العاملان أمرًا حيويًا لتطبيق مثل تطبيق Tesla، والذي يمنح المالكين وسيلة للتحكم في سياراتهم عن بُعد.

لديها القدرة على قفل وفتح المركبات الكهربائية الخاصة بالشركة من بعيد، لتحديد موقع السيارة وتتبع تحركاتها، لتحديث برنامج السيارة وبدء الشحن أو إيقافه، من بين أشياء أخرى.

لسوء الحظ، لم يقل ماسك متى ستبدأ ميزة الأمان في الظهور، سيتعين علينا فقط انتظار إعلان Tesla الرسمي.