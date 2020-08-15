في العام الماضي، أعلن رئيس تسلا إيلون ماسك Elon Musk أن شركة صناعة السيارات ستقدم التحقق الثنائي لتطبيقها.
لم تقم الشركة بإتاحته بعد، لكن ماسك كشف أنه قريب من الحدوث أخيرًا، ردًا على تغريدة تسأل عن حالة الميزة، وقال إن المصادقة ثنائية العامل لـ Tesla "المتأخرة بشكل محرج" تخضع للتحقق النهائي في الوقت الحالي.
على ما يبدو، ستتمكن عملية عامل صناعة السيارات من استخدام المصادقة المستندة إلى الرسائل القصيرة والتطبيق، وهذا الأخير أكثر أمانًا، حيث يمكن للجهات السيئة انتحال بطاقات SIM واعتراض أرقام التحقق المرسلة عبر الرسائل النصية، ولكن يبدو أن خيار الرسائل القصيرة سيكون متاحًا لأولئك الذين لا يستطيعون استخدام تطبيقات المصادقة مثل
كما يشير موقع TechCrunch، يعد العاملان أمرًا حيويًا لتطبيق مثل تطبيق Tesla، والذي يمنح المالكين وسيلة للتحكم في سياراتهم عن بُعد.
لديها القدرة على قفل وفتح المركبات الكهربائية الخاصة بالشركة من بعيد، لتحديد موقع السيارة وتتبع تحركاتها، لتحديث برنامج السيارة وبدء الشحن أو إيقافه، من بين أشياء أخرى.
لسوء الحظ، لم يقل ماسك متى ستبدأ ميزة الأمان في الظهور، سيتعين علينا فقط انتظار إعلان Tesla الرسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر أخيرًا.. تسلا تقدم المصادقة الثنائية لتطبيقها الخاص بالسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.