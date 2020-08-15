إطلاق استبيان لإنشاء سكة قطار بين السعودية والبحرين

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، استبياناً لدراسة جدوى إنشاء جسر جديد وسكة قطار بين المملكة والبحرين.
وأكدت المؤسسة في بيانها أنه سيتم التعامل مع جميع المعلومات التي ترد في الاستبيان بسرية تامة، وسيتم تحليل نتائجه وتقديمها دون ذكر أي معلومات شخصية عن المشاركين، مشيرة إلى أن المنصة المستخدمة “Surveymonkey” تلتزم بقواعد اللائحة العامة لحماية البيانات.
وجاء في التغريدة: “أطلقنا استبيان يهدف لدراسة إنشاء جسر جديد وسكة قطار بين المملكة العربية #السعودية ومملكة #البحرين.. ساهم معنا في خطط تطوير البنية التحتية للربط بين المملكتين”.
ويُمكنك المشاركة في الاستبيان من خلال هذا الرابط
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