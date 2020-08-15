إطلاق استبيان لإنشاء سكة قطار بين السعودية والبحرين

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، استبياناً ‏لدراسة جدوى إنشاء جسر جديد وسكة قطار بين المملكة ‏والبحرين.

وأكدت المؤسسة في بيانها أنه سيتم التعامل مع جميع المعلومات التي ترد في الاستبيان بسرية تامة، وسيتم ‏تحليل نتائجه وتقديمها دون ذكر أي معلومات شخصية ‏عن المشاركين، مشيرة إلى أن المنصة المستخدمة “Surveymonkey” تلتزم ‏بقواعد اللائحة العامة لحماية البيانات.

وجاء في التغريدة: “أطلقنا استبيان يهدف لدراسة إنشاء جسر جديد وسكة قطار بين المملكة العربية #السعودية ومملكة #البحرين.. ساهم معنا في خطط تطوير البنية التحتية للربط بين المملكتين”.

ويُمكنك المشاركة في الاستبيان من خلال هذا الرابط