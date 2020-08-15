وزير الإعلام اليمني : التواصل القطري مع مليشيا الحوثي دون اعتبار لوضعها غير الدستوري يعد تجاوزا لكافة القوانين وقرارات مجلس الأمن المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 السبت 2020/8/15 11:13 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/8/15 11:13 م بتوقيت أبوظبي

وزير الإعلام اليمني : التواصل القطري مع مليشيا الحوثي دون اعتبار لوضعها غير الدستوري يعد تجاوزا لكافة القوانين وقرارات مجلس الأمن

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