الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً جديدة لـ كيا سيراتو 2022 فيس ليفت أثناء اختبارها بتحديثات منتصف العمر. وفي حين أن الصور تُظهر السيارة بتمويهات كثيفة، إلا أنه يُمكننا ملاحظة أنها ستحصل على تصميم مستوحى من كيه 5، تماماً كما حصلت النترا على تصميم مستوحى من سوناتا. Advertisements وهذا يعني أن سيراتو 2022 ستكتسب تحديثات كافية تجعلها مساوية في العصرية والتطور لشقيقتها النترا سواءً في الخارج أو الداخل. وفي الختام، من المتوقع تدشين كيا سيراتو 2021 فيس ليفت خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أن تصل للدول العربية خلال العام القادم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيا سيراتو 2022 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.