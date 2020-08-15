إضافة في كوينيجسيج جيسكو سعرها 1.66 مليون ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – تعد كوينجسيج جيسكو واحدة من أكثر سيارات السوبركار إثارة للاهتمام، حيث تتميز بقوة 1,280 حصان وتصل إلى 1,600 حصان عند استخدام وقود E85، وقوة سفلية كبيرة، في حين يبلغ وزن السيارة 1,409 كجم فقط، وتقول الشركة أن سرعتها القصوى تبلغ 530 كم/س.

أما بالنسبة للسعر، فهو يقارب من 3 مليون دولار (11.25 مليون ريال)، أو ما يزيد عن 4 مليون دولار (15 مليون ريال) لـ جيسكو ابسلوت، لكن لمزيد من التخصيص فيُمكنك الحصول على العديد من المزايا الإضافية مثل خيارات الألوان الخارجية.

إلا أن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هي إضافة تُسمى كوينجسيج Naked Carbon والذي يستخدم ألياف الكربون بشكل مكثف على خارجية السيارة بسعر 443,400 دولار (1.66 مليون ريال)!

الجدير بالذكر أن هناك أيضاً بعض الإضافات الأخرى باهظة الثمن، حيث يُمكنك الحصول على جنوط كربونية بسعر 104,900 دولار (393,000 ريال)، لكننا نعتقد أن من يشتري سيارة بهذا السعر لن يجد مشكلة في دفع المزيد من الأموال للحصول على هذه الإضافات المذهلة لتصبح السيارة أكثر تفرداً.

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