فورد F-150 رابتور 2022 تظهر أثناء اختبارها بمحرك V8

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الكشف عن فورد F-150 موديل 2021، انتشرت الأسئلة حول سعر وموعد بدء إنتاج نسختها الهجينة، لكن السؤال الأهم هو شكل الجيل القادم من F-150 رابتور 2022، حيث ظهرت السيارة في فيديو تجسسي جديد أثناء اختبارها، وتظهر أنها في المراحل الأولى من التطوير.

يكشف الفيديو لمحة عما يُمكن توقعه من محرك السيارة القوية، حيث يُظهر صوت المحرك أن المحرك المستخدم ليس ايكوبوست V6 سعة 3.5 لتر تيربو المستخدم في رابتور الحالية، حيث يبدو الصوت كأنه محرك V8 مثل الجيل الأول من رابتور، ولكننا لن نتأكد من هذه المعلومات إلا بعد تأكيد فورد لها رسمياً.

يجدر بالذكر أن الجيل القادم من رابتور ستحصل على منافسة قوية عند الكشف عنها، مثل رام 1500 TRX، والتي ستستخدم محرك V8 سوبرتشارجد المستخدم في طرازات هيلكات الحالية، أي ستحصل على قوة تقترب من 700 حصان.

في الختام.. بالرغم من أن قوة رابتور الحالية كبيرة حيث تبلغ 450 حصان، إلا أن فورد ينبغي عليها تعزيز هذه القوة في الجيل القادم للتنافس في هذا القطاع القوي، في حين أن الكشف عنها يتوقع أن يتم خلال العام القادم.

Advertisements