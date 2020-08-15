أول نظرة على شعار همر الجديد

الخليج ٣٦٥ نت – طلبت جنرال موتورز تسجيل شعار جمس همر الكهربائية بالكامل في الولايات المتحدة في 7 أغسطس الماضي، وحتى الآن لم يتم الموافقة على الشعار، حيث تستغرق العملية عدة أشهر، حيث يحصل الشعار على اسم “Hummer” مطابق للمستخدم على الشبك الأمامي للبيك اب.

الجدير بالذكر أن البيك اب الكهربائية يُمكنها التسارع من 0 إلى 96 كم/س في حوالي 3 ثوان بفضل قوتها البالغة 1,000 حصان، وستستخدم بطاريات Ultium الجديدة من جنرال موتورز، والتي تتوفر بسعات تتراوح بين 50 و200 كيلوواط/س، بنطاق قيادة يصل إلى 644 كم لكل شحنة، وتدعم الشحن السريع حتى 350 كيلوواط.

وفي الداخل، ستحصل همر الكهربائية على مقصورة عالية التقنية مع شاشات كبيرة للنظام الترفيهي وأجهزة القياس، ويُمكن لقائدها إزالة ألواح السقف للاستمتاع بتجربة قيادة في الهواء الطلق.

في النهاية، تستعد جمس للكشف عن همر بيك اب الكهربائية بالكامل لأول مرة الخريف المقبل، على أن تصل إلى الأسواق في 2021 كموديل 2022.

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