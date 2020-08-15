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أسعار سيارات هوندا 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%

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alamir salah eldin 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – هوندا هي صانعة سيارات يابانية عريقة يقع مقرها الرئيسي في مدينة طوكيو باليابان، وتعرض الشركة العديد من السيارات المميزة في سوق المملكة عبر وكيلها عبد الله هاشم الموزع الحصري لجميع منتجات هوندا في ، واليوم سنتعرف سوياً على أسعار سيارات هوندا 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%.

هوندا اكورد

  • اكورد LX سعة 1.5 لتر سبورت بسعر 114,800 ريال
  • اكورد EX سعة 1.5 لتر بسعر 124,000 ريال
  • اكورد 2 لتر سبورت بسعر 152,800 ريال

هوندا سيفيك

  • سيفيك 1.6 لتر 4 سلندر سبورت LXI بسعر 83,800 ريال

هوندا سيتي

  • سيتي 1.5 لتر DX بسعر 61,500 ريال
  • سيتي EX بسعر 74,000 ريال

هوندا بايلوت

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  • بايلوت EXL دفع رباعي بسعر 172,300 ريال
  • بايلوت تورينق دفع رباعي بسعر 195,300 ريال

هوندا سي ار في

  • سي ار في DX بسعر 109,000 ريال
  • سي ار في EX بسعر 135,500 ريال
  • سي ار في تورينق بسعر 151,100 ريال

هوندا اتش ار في

  • اتش ار في DX بسعر 80,300 ريال
  • اتش ار في LX بسعر 87,200 ريال
  • اتش ار في EX بسعر 98,700 ريال

هوندا اوديسي

  • اوديسي EX-L بسعر 171,200 ريال
  • اوديسي تورينق بسعر 197,600 ريال
  • اوديسي جي EX بسعر 120,600 ريال
  • اوديسي جي EX-V بسعر 149,300 ريال

في الختام.. جميع سيارات هوندا تأتي بضمان خمس سنوات أو 150,000 كم أيهما أقرب مع ثلاث سنوات مساعدة على الطريق، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.

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