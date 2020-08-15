الخليج ٣٦٥ نت – هوندا هي صانعة سيارات يابانية عريقة يقع مقرها الرئيسي في مدينة طوكيو باليابان، وتعرض الشركة العديد من السيارات المميزة في سوق المملكة عبر وكيلها عبد الله هاشم الموزع الحصري لجميع منتجات هوندا في السعودية، واليوم سنتعرف سوياً على أسعار سيارات هوندا 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%. هوندا اكورد اكورد LX سعة 1.5 لتر سبورت بسعر 114,800 ريال

اكورد EX سعة 1.5 لتر بسعر 124,000 ريال

اكورد 2 لتر سبورت بسعر 152,800 ريال هوندا سيفيك سيفيك 1.6 لتر 4 سلندر سبورت LXI بسعر 83,800 ريال هوندا سيتي سيتي 1.5 لتر DX بسعر 61,500 ريال

سيتي EX بسعر 74,000 ريال هوندا بايلوت Advertisements بايلوت EXL دفع رباعي بسعر 172,300 ريال

بايلوت تورينق دفع رباعي بسعر 195,300 ريال هوندا سي ار في سي ار في DX بسعر 109,000 ريال

سي ار في EX بسعر 135,500 ريال

سي ار في تورينق بسعر 151,100 ريال هوندا اتش ار في اتش ار في DX بسعر 80,300 ريال

اتش ار في LX بسعر 87,200 ريال

اتش ار في EX بسعر 98,700 ريال هوندا اوديسي اوديسي EX-L بسعر 171,200 ريال

اوديسي تورينق بسعر 197,600 ريال

اوديسي جي EX بسعر 120,600 ريال

اوديسي جي EX-V بسعر 149,300 ريال في الختام.. جميع سيارات هوندا تأتي بضمان خمس سنوات أو 150,000 كم أيهما أقرب مع ثلاث سنوات مساعدة على الطريق، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.

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