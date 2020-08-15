صراع العمالقة.. GMC تنافس فورد بشاحنة الطرق الوعرة

يترقب سوق الشاحنات العملاقة بشغف المنافسة الساخنة بين فورد وGMC ،بعد طرح الأخيرة النسخة الأحدث لعام 2020 من شاحنتها القوية Sierra HD.

وكانت شركة فورد قد طرحت الشاحنة "سوبر ديوتي" قبل خطوة نظيرتها الأمريكية.

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، عرضا لمواصفات شاحنة GMC شمل قدرات المحرك واستهلاك الوقود، والتكلفة التي تتوفر بها للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

وأبرز التعديلات التي أجريت على نسخة 2020 من شاحنة GMC الجديدة Sierra HD، فئة مجهزة لاقتحام الطرق الوعرة تابعة لهما، باسم AT4.





الأسعار

الشاحنة يتوفر منها للبيع، 5 فئات، الافتتاحية باسم Base بسعر 35,272 ألف دولار، والفئة التي تليها SLE تتوفر بسعر 39,035 ألف دولار، ثم فئة SLT وتتوفر بسعر 48,956 ألف دولار، والفئة المجهزة لاقتحام الطرق الوعرة هي فئة AT4 تتوفر بسعر 55,602 ألف دولار، وأعلى فئة من الشاحنة هي فئة Denali التي تتوفر بسعر 61,218 ألف دولار.

المحرك

الفئة الافتتاحية من الشاحنة تعمل بمحرك V8 بسعة 6.6 لتر، وعزم دوران 464 لفة/قدم، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي، مزود بستة سرعات.





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عزم السحب

الشاحنة قادرة على حمل أوزان تصل لـ 7442 ألف رطل، وقادرة على سحب أوزان تصل لـ 35,500 ألف رطل، فيما يخص Sierra 3500HD.

أما شقيقتها 2500 HD، فهي مجهزة لحمل أوزان تصل لـ 3979 ألف رطل، وسحب أوزان تصل لـ 18,500 ألف رطل.





استهلاك الوقود

"جالون" لكل 17 ميلا على الطريق السريع، وهو معدل كبير مقارنة بأقرب منافسيها Silverado 2500 LTZ و Ram 2500 Tradesmen.





التقنيات

من الداخل، تعمل الشاحنة بشاشة معلومات بقياس 8.0 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي" ، و"أندرويد أوتو"، مع نظام صوتي من ماركة BOSE، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والسلامة

تحتوي الشاحنة على ثلاثة أنظمة ،التحذير المسبق في حالات الاصطدام،ورصد المناطق العمياء،و الحفاظ على المسار.