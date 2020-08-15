لعشاق فورد.. أفضل 10 سيارات من طراز "موستانج" عبر التاريخ

دفع طراز موستانج شركة فورد الأمريكية إلى قائمة أبرز المنافسين في عالم صناعة السيارات الرياضية ،وفق خبراء.

موقع "هوت كارز"، عرض قائمة أفضل 10 موديلات تابعة لطراز موستانج، طرحتها فورد عبر تاريخ هذا الطراز الرياضي القوي الأعلى مبيعا في العالم.

في المركز الأول جاء طراز"هوت طراز موستانج "بوليت"، الذي طرح في يناير الماضي بسعر 3.4 مليون دولار، ويعمل بمحرك V8 مع ناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.

وفي المركز الثاني جاء موستانج Boss 429 الذي طرح في عام 1969، تلاه موستانج Shelby GT350R الذي طرح في عام 2015.





وجاء رابعا بالقائمة، طراز موستانج Boss 302 Laguna Seca الذي طرح للأسواق في عام 2012، وكانت تتراوح تكلفته بالأسواق ما بين 30,400 ألف دولار و 47,615 ألف دولار، وخصصت منه للبيع كمية محدودة بإجمالي 767 نسخة.

في المركز الخامس جاء موستانج Shelby GT500KR في عام 2008، الذي صنع منه 2300 ألف سيارة بسعر 79,995 ألف دولار للسيارة.

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وجاء سادسا طراز موستانج SVT Cobra موديل عام 2001، وصنعت منه فورد كمية محدودة للبيع بإجمالي، 2000 نسخة فقط.

وفي المركز السابع جاء طراز موستانج GT350 Anniversary Edition الذي طرح عام 1984، الذي احتفلت من خلال فورد بمرور 20 عاما على بداية تصنيع طراز موستانج، وصنعت منه 5261 نسخة فقط.

وفي المركز الثامن بالقائمة جاء طراز فورد موستانج "سبرنت" عام 1972، وصنعت منه 9383 ألف نسخة فقط، وكان يتوفر بمحرك V8.

وفي المركز التاسع جاء طراز موستانج Mach 1 موديل عام 1968، الذي طرح بمحرك بسعة 5.8 لتر.

وفي ختام القائمة، جاء طراز فورد موستانج Ford Mustang California Special، موديل عام 1968، وصنعت منه فورد 4118 نسخة.



