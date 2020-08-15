بورش تتحدى شيفروليه وفورد بأيقونتها "كايين"

قدمت شركة بورش الألمانية النسخة الأحدث من طراز كايين لعام 2021، لتنافس أبرز سيارات الكوبيه الفخمة، ومنها شيفروليه مونت كارلو و فورد "ثندربرد".

وعرض موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، مواصفات الطراز، كايين، شمل الكشف عن قدرات محركه، ومعدل استهلاكه للوقود، والتكلفة التي يتوفر بها للبيع بالأسواق.

وأكد الموقع أن الطراز أضيف له تعديلات تشمل، عودة فئة GTS من جديد ضمن الفئات المتوفرة منه للبيع، وتوفر محرك جديد مع هذه الفئة بقوة تصل إلى 460 حصانا.





ويتوفر من نسخة 2021 لطراز بورش كايين، 4 فئات للبيع بالأسواق بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية هي Cayenne وتتوفر بسعر 69 ألف دولار، وفئة Cayenne E-Hybrid وتتوفر بسعر 83 ألف دولار، ثم فئة Cayenne S وتتوفر بسعر 86 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي Cayenne GTS وتتوفر بسعر 108 آلاف و650 دولارا.

وقال موقع "كار أند درايفر" إن طراز كايين يتوفر بعدة خيارات من المحركات على حسب فئاته المختلفة، فتتوفر فئته Cayenne S بمحرك توربيني مزدوج بقوة 434 حصانا بسعة 2.9 لتر فئة V6، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.2 ثانية.

وفيما يخص فئته الهجينة، فهي تتوفر بمحرك V6 بسعة 3 لترات، ينتج قوة إجمالية 455 حصانا، مع عزم دوران 516 لفة/قدم.

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والفئة الأعلى من طراز كايين GTS، تتوفر بمحرك توربيني مزدوج فئة V8 بسعة 4 لترات، وبقوة 460 حصانا.





وفيما يخص معدل استهلاك الوقود، أكد الموقع أن منظمة حماية البيئة لم تكشف حتى الآن عن معدل استهلاك نسخة 2021 من الطراز للوقود، غير أنها ستكون قريبة لحد كبير من معدل استهلاك نسخة 2020 الحالية منه، التي تستهلك واحد جالون 19 ميلا يقطعها الطراز داخل المدن، وواحد جالون لكل 23 ميل يقطعها الطراز على الطريق السريع.





ويتمتع الطراز بقدرات تقنية، تشمل من الداخل شاشة معلوماتية بقياس 12.3 بوصة، تدعمها أنظمة تشغيل، "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، مع نظام توصيل إنترنت لاسلكي.

ويتميز أيضا، بنظام صوتي من ماركة BOSE الفخمة، مكون من 14 سماعة مكبرة، ويصل عدد السماعات المكبرة إلى 21 في الفئات المتقدمة من الطراز.

وذكر الموقع أبرز ما يتمتع به الطراز من أنظمة أمن وحماية، منها نظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، ونظام رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، ونظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار.

