9 سيارات يابانية تهدد عرش شيفروليه كورفيت

حظيت السيارة شيفروليه كورفيت بجيلها C8 الذي طرح في 2019، باهتمام كبير لقدراتها الرياضية المميزة، إلا أن هذا لم يمنع من وجود منافسة قوية لهذا الطراز من سيارات أخرى.

ورصد موقع "هوت كار"، 9 سيارات من ماركات يابانية مختلفة، ضمن الفئات الرياضية، يمكنها التغلب على ما يتمتع به طراز كورفيت من قوة رياضية.

وفي مقدمة القائمة، جاءت ماركة Jun AUTO اليابانية التي ساهمت في صناعة أحد أسرع السيارات التي طرحتها شركة نيسان وهي طراز 300ZX، الذي يتمتع بمحرك خارق ينتج قوة 900 حصان، وتصل سرعته القصوى لأكثر من 260 ميلا في الساعة.

ومن بعده ضمن القائمة، جاء طراز آخر من نيسان قادر على التغلب على طراز كورفيت، هو GT-R Nismo، الذي يتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.8 ثانية، ومن نيسان أيضا جاء ضمن القائمة GT-R Z Tune، العامل بمحرك ينتج قوة 500 حصان.

ومن بعده جاء طراز Aspark Owl الرياضي الذي يعمل بالكامل بالقوة الكهربائية، ويستخدم محركا بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 1.69 ثانية.

وبالعودة لشركة نيسان، جاء ضمن القائمة أيضا طراز R390 GT1 المخصص لسباقات السيارات، والذي طرحته الشركة اليابانية بمحرك ذي سرعة قصوى تصل إلى 220 ميلا في الساعة.

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ومن بعده جاء ضمن القائمة طراز نيسان GTR R35، العامل بمحرك بقوة 570 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.8 ثانية.

ومن ماركة لكزس، جاء ضمن قائمة السيارات القادرة على التغلب على شيفروليه كورفيت، طراز لكزس LFA نسخة Nürburgring، العامل بمحرك بقوة 553 حصانا، مع سرعة قصوى تصل إلى 203 أميال في الساعة.

ومن نيسان جاء أيضا طراز GT-R Track Edition العامل بمحرك رياضي بقوة 601 حصان، وتصل سرعته القصوى إلى 207 أميال في الساعة.

وفي ختام القائمة جاء طراز NSX الرياضي من ماركة "أكيورا" اليابانية، التابعة لشركة هوندا، ويعمل بمحرك قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.6 ثانية، وتصل سرعته القصوى إلى 191 ميلا في الساعة.