البيت الأبيض: الرئيسان الأمريكي والفرنسي أبديا قلقهما خلال اتصال هاتفي إزاء التوتر بين اليونان وتركيا المزيد

قال بيان للبيت الأبيض، السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "أبديا قلقهما بشأن تزايد التوتر بين اليونان وتركيا الحليفتين في حلف شمال الأطلسي" خلال اتصال هاتفي.



ويدور خلاف بين تركيا واليونان بشأن عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها أنقرة في مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها.

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والخميس الماضي، أعلنت باريس أنها بصدد نشر طائرتين مقاتلتين وسفينة حربية بشرق البحر المتوسط في إطار خطة لدعم وجودها العسكري بالمنطقة، كما دعا ماكرون، تركيا إلى وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياه متنازع عليها بالمنطقة.

وارتفعت التوترات بين تركيا واليونان مع إرسال أنقرة سفينة "عروج ريس" للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية إلى قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط.

خطوة دفعت اليونان إلى الإعلان عن نشر أسطولها البحري ووضع قواتها المسلحة في حالة تأهب ردا على نشر تركيا لأسطولها.