فولكس فاجن تكتب نهاية محرك الديزل V8 TDI في سيارتها الشهيرة "طوارق"

كتب: باسل الحلواني
كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، رسمياً عن توديع محرك الديزل V8 TDI بأيقونتها "طوارق"، و تقديم نسخة نهائية يقتصر إنتاجها على 400 سيارة فقط.
وقالت "فولكس فاجن"، إن النسخة النهائية Touareg V8 TDI Last Edition سوف تتميز من الناحية التصميمية من خلال باقة الجسم الخارجي لامعة الطلاء، وتوقيع باسم النسخة ورقمها على العمود B.
ويعتمد الموديل الخاص على الموديل Touareg R-Line مع باقة Black-Style، حيث يتألق باللون الأسودشديد اللمعان على كل من مبيت العجلات والناشر الخلفي، مع ظهور خاص لكشافات ليد ماتريكس ومجموعة التعليق المتوائم والعجلات المصنوعة من معدن خفيف قياس 21 بوصة.
ويتوفر الموديل الخاص بألوان الطلاء Pure White و Antimony Silver Metallic و Silicon Gray Metallic و Malbec Red Metallic Deep Black Pearl Effect و Oryx White Pearl Effect، في حين يبدأ سعره
وفي سياق آخر كادت مجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة للسيارات أن تحقق زيادة في مبيعاتها على مستوى العالم رغم أزمة جائحة كورونا.
فقد أكدت المجموعة في مقرها بمدينة فولفسبورج الألمانية أن مبيعاتها من كافة العلامات التجارية بلغت الشهر الماضي 885 ألفا و700 سيارة، بتراجع قدره 2ر0% فقط مقارنة بنفس الشهر عام 2019.
وفي أكبر سوق تصريف، الصين، زادت مبيعات المجموعة بنسبة 8ر4%، ما أعطى دفعة لإجمالي مبيعاتها. وفي غرب أوروبا، تراجعت في المقابل المبيعات بنسبة 9ر1% على أساس سنوي، بينما كان التراجع أكبر في أمريكا الشمالية والجنوبية.
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