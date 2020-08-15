جيب تكشف عن مواصفات جراند شيروكي 2022

أعلنت شركة جيب الأمريكية، رسمياً عن مواصفات موديل 2022، من أيقونتها الشهيرة "جراند شيروكي"، التي من المنتظر طرحها خلال العام القادم.
وبسحب عدد من مواقع السيارات العالمية فإن السيارة شهدت العديد من التعديلات، سواء من حيث قوة المحرك، وكذلك في عدد الفئات التي ستتوفر منها للبيع.
وتعد النسخة المستقبلية من جراند شيروكي 2022، رسميا بمثابة الجيل الخامس من هذا الطراز المميز، مع تمتعها بصفات السيارات الشبه فخمة من الداخل.
ومن المقرر أن تتوافر جراند شيروكي بعدد كبير من الفئات
وسوف يتم طرح الفئات الافتتاحية من طراز جيب جراند شيروكي، بمحرك فئة V6 بسعة 3.6 لتر، يدعمه محرك كهربائي.
وتزخر السيارة بالعديد من التقنيات أبرزها شاشة معلومات يتراوحقياسها ما بين 5.0 بوصة، و8.4 بوصة ثم 10.0 بوصة، وحتى 12.0 بوصة، ويزيد هذا القياس مع تقدم الفئة.
وسيدعم النظام المعلوماتي بالسيارة أنظمة تشغيل متطورة، أبرزها نظامي "آبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، مع خاصية توصيل إنترنت "هوت
أما عن أنظمة الحماية التي ستضاف لجراند شيرووكي، والتي ستوفر للسائق قيادة أكثر أمنا، يأتي في مقدمتها نظام الفرامل الذاتية التي تفعل ذاتيا في حالات الاصطدام، وأيضا كل من نظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار أثناء القيادة، وكذلك ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، الذي يحذر السائق حال اقترابه من مركبات محيطة به أكثر من اللازم.
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