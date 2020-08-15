عروض الوعلان على شراء وتقسيط سيارات هيونداي 2021-2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للسيارات على سيارات هيونداي 2020-2021، وفي السطور القادمة بنغطيلكم العروض والحلول التمويلية عندهم بالإضافة إلى عروض الكاش.

1- عروض الكاش على موديلات 2020-2021

تقدم شركة الوعلان خصم عند شراء سيارات هيونداي على الموديلين سالفي الذكر.

2- عروض التمويل على موديلات 2020-2021

فعندهم بنكين، وهما الراجحي، والأهلي، بنسبة للمحولة رواتبهم والمعتمدة جهات عملهم 1%، أما للغير معتمدة جهات عملهم أو غير محولة رواتبهم، فتصبح نسبة الراجحي 2% أما الأهلي فـ 1.5%.

3- تصفية على موديلات 2019 و2018 على أغلب موديلات هيونداي الموجودة عندهم بكمية محدودة.

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4- عرض 50% الحين و50% بعد سنتين، على أي سيارة من السيارات التي تكون قيمتها فوق 100,000 ريال، عند الراجحي والفرنسي.

5- عرض مخصص لسيارة هيونداي اكسنت 2020، وهو حصولك على باقة صيانة مجانية إلى 20,000 كم.

في الختام.. هذه تغطيتنا للعروض التي قدمتها شركة الوعلان للسيارات على سيارات هيونداي الموديلات الجديدة وتصفية على الموديلات القديمة.