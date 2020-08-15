الخليج ٣٦٥ نت – تعد مضخة الوقود “طرمبة البنزين” من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة، حيث تعمل على ضخ البنزين من خزان الوقود إلى المحرك، وفقاً للكمية التي يحتاجها المحرك، ومضخة الوقود من الأجزاء الحساسة التي تتعرض سريعاً للتلف نتيجة للسلوكيات الخاطئة لقائد السيارة.

وفي حال تلف المضخة فإن محرك السيارة يتعرض للعديد من المشاكل والأعطال قد تصل إلى توقف السيارة بالكامل، لذلك نستعرض خلال السطور التالية مؤشرات تلف مضخة الوقود وكيفية الحفاظ عليها.

أولاً: أبرز مؤشرات تعرض مضخة الوقود للتلف

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– تكرار ظهور بعض الارتجاجات ذات النمط المتقطع في محرك السيارة

– صعوبة تشغيل محرك السيارة

– ارتفاع حرارة المحرك دائمًا، خاصة بعد السير لمسافات طويلة

– إضاءة الرمز الخاص بفحص المحرك عند وضع التشغيل

– استهلاك زائد وغير طبيعي للبنزين

– صدور صوت مزعج بجانب خزّان البنزين خاصة عند بداية التشغيل

– ملاحظة تقطيع السيارة عند التسارع والتباطؤ

– ضعف سحب السيارة أثناء السير خاصة عند صعود المرتفعات

ثانياً: كيفية الحفاظ على مضخة الوقود

– اختيار نوعية البنزين التي توصي به الشركة المصنعة للسيارة

– عدم ترك مستوى البنزين يقل عن ربع خزان الوقود، كي لا تسحب المضخة الشوائب والرواسب التي توجد في قاع الخزان

– تغيير فلتر البنزين بصورة دورية