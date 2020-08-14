Gladiator.. "جيب" توفر 7 فئات من عملاق الطرق الوعرة

أعلنت شركة جيب عن كل التفاصيل والمواصفات الخاصة بنسخة 2021 الأحدث من طراز جلاديتور "Gladiator"، والذي يطرح بالعديد من المميزات المضافة حديثا له.

وعرض موقع "كار أند درايفر"، قدرات الطراز في نسخته الجديدة للعام المقبل، شملت الكشف عن قدرات محركه، والفئات المتوفرة للبيع منه بالأسواق.

وقال الموقع إن النسخة الجديدة من الطراز تتوفر بها محرك جديد ضمن خيارات محركاتها، يعمل بالديزل من فئة V6 بسعة 3 لترات بقوة 260 حصانا، وعزم دوران 442 لفة/قدم.

وأكد أن الطراز يتوفر منه للبيع 7 فئات مختلفة، الافتتاحية منه باسم Sport تتوفر بسعر 36 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم Sport S وتتوفر للبيع بسعر 39 ألف دولار، ثم فئة Altitude التي تتوفر بسعر 42 ألف دولار، وفئة Overland وتتوفر بسعر 42 ألف دولار.

ثم فئة Rubicon التي تتوفر بسعر 46 ألف دولار، وفئة Mojave التي تتوفر بسعر 46 ألف دولار، وأعلى فئة من الطراز هي North Edition التي تتوفر بسعر 48 ألف دولار.





وفيما يخص المحرك، قال "كار أند درايفر"، إن طراز جييب "جلاديتور"، تعمل فئاته الافتتاحية بمحرك V6 بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة 285 حصانا، مع عزم دوران 260 لفة/قدم، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.2 ثانية.

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كما أن الطراز مجهز لاقتحام الطرق الوعرة، ويتمتع بقوة سحب عالية، تتراوح ما بين 4 آلاف رطل، لفئاته الافتتاحية، وتصل حتى 7 آلاف و650 رطلا ضمن أعلى فئاته.

ويستهلك طراز جييب جلاديتور من الوقود معدل واحد جالون لكل 16 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 23 ميلا على الطريق السريع فيما يخص النسخ العاملة منه بناقل سرعة يدوي.

أما النسخ العاملة بناقل سرعة أوتوماتيكي فتستهلك واحد جالون لكل 22 ميلا على الطريق السريع.





ويعمل الطراز بشاشة معلومات يتراوح قياسها ما بين 7 بوصات و8.4 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، بالإضافة لنظام صوتي متميز، ووصلات USB متعددة المهام.





اختتم موقع "كار أند درايفر"، عرضه لمواصفات طراز جييب جلاديتور، بالحديث عن أنظمة الأمن والحماية المضافة للطراز، وتشمل نظام الحفاظ على المسافة بين المركبات، ونظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام رصد المنطقة العمياء خلف السيارة وأجهزة استشعار خلفية للركن.