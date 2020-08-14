موجز الخليج 365 للسيارات.. أيقونة لاند روفر ونادي"الميلون ميل"

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يعد طراز "Defender" ديفندر من لاند روفر إحدى أكثر السيارات التي تحظى باهتمام كبير من قبل العملاء، وتأتي نسخة 2020 من الطراز بمواصفات وقدرات عالية، وفقا لما أعلنته شركة لاند روفر البريطانية.

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كشفت وكالة MBLM الأمريكية الخاصة بدراسة معدلات الارتباط العاطفي بين المستهلكين الأمرييكين والعلامات التجارية البارزة بالولايات المتحدة، عن أكثر الشركات المحببة للشعب الأمريكي من بين ماركات السيارات لعام 2020.

عبر تاريخ صناعة السيارات نجح عدد محدود للغاية من الموديلات في الاستمرار بالعمل حتى الوصول لمسافة سير تصل لمليون ميل، ما يعتبر إنجازا كبيرا لها.

تخطت شركة جيب الأمريكية الزمن بإعلانها عن كافة التفاصيل الخاصة بمواصفات طراز جراند شيروكي لعام 2022، والتي من المقرر الكشف عن لقطاتها الرسمية خلال العام المقبل 2021.