الخليج ٣٦٥ نت – انفينيتي هي قسم السيارات الفخمة من صانعة السيارات اليابانية نيسان، مع تواجد فاخر في السعودية بتشكيلة سيارات تعرضها عبر وكيلها الحصري التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة والتي تمتلك 40 فرعا في 18 مدينة في جميع أنحاء المملكة، واليوم سنتعرف سوياً على أسعار سيارات انفينيتي 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%. انفينيتي Q50 بمحرك 3 لتر تيربو لوكس W بسعر 150,000 ريال

لوكس سينسوري بسعر 169,000 ريال

لوكس ردسبورت بسعر 209,000 ريال انفينيتي Q60 كوبيه موديل 2019 لوكس 2 لتر 4 سلندر بسعر 185,100 ريال

ردسبورت 3 لتر 6 سلندر بسعر 252,000 ريال انفينيتي Q70 بمحرك 6 سلندر 3.7 لتر لوكس بسعر 186,100 ريال

لوكس برو اكتف بسعر 200,400 ريال انفينيتي QX50 بمحرك 4 سلندر 2 لتر Advertisements لوكس دفع أمامي بسعر 170,500 ريال

لوكس دفع رباعي بسعر 178,000 ريال

لوكس استايل بسعر 185,000 ريال

لوكس اسينشيال برو اسيست بسعر 208,000 ريال

لوكس سيسنسوري برو اسيست بسعر 224,400 ريال انفينيتي QX60 بمحرك 6 سلندر 3.5 لتر لوكس بسعر 202,600 ريال

لوكس سينسوري بسعر 223,400 ريال

لوكس سينسوري برو اكتيف بسعر 240,900 ريال انفينيتي QX70 بمحرك 6 سلندر 3.7 لتر لوكس سينسوري بسعر 189,000 ريال

ليمتيد بسعر 209,000 ريال انفينيتي QX80 بمحرك 8 سلندر 5.6 لتر لوكس 8 مقاعد بسعر 305,571 ريال

لوكس 7 مقاعد برواكتيف بسعر 327,500 ريال

لوكس 8 مقاعد برواكتيف بسعر 327,476 ريال

لوكس 8 مقاعد لميتد اديشن بسعر 371,286 ريال في الختام، يوجد عروض على موديلات 2018 و2019 لعدد محدود من السيارات، في حين أن جميع سيارات انفينيتي تأتي بضمان المصنع 3 سنوات أو 100,000 كم أيهما أقرب، مع خدمة المساعدة على الطريق 3 سنوات، ويمكنكم متابعتنا على مواقف التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.

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