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الخليج ٣٦٥ نت – انفينيتي هي قسم السيارات الفخمة من صانعة السيارات اليابانية نيسان، مع تواجد فاخر في السعودية بتشكيلة سيارات تعرضها عبر وكيلها الحصري التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة والتي تمتلك 40 فرعا في 18 مدينة في جميع أنحاء المملكة، واليوم سنتعرف سوياً على أسعار سيارات انفينيتي 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%.
انفينيتي Q50 بمحرك 3 لتر تيربو
- لوكس W بسعر 150,000 ريال
- لوكس سينسوري بسعر 169,000 ريال
- لوكس ردسبورت بسعر 209,000 ريال
انفينيتي Q60 كوبيه موديل 2019
- لوكس 2 لتر 4 سلندر بسعر 185,100 ريال
- ردسبورت 3 لتر 6 سلندر بسعر 252,000 ريال
انفينيتي Q70 بمحرك 6 سلندر 3.7 لتر
- لوكس بسعر 186,100 ريال
- لوكس برو اكتف بسعر 200,400 ريال
انفينيتي QX50 بمحرك 4 سلندر 2 لتر
- لوكس دفع أمامي بسعر 170,500 ريال
- لوكس دفع رباعي بسعر 178,000 ريال
- لوكس استايل بسعر 185,000 ريال
- لوكس اسينشيال برو اسيست بسعر 208,000 ريال
- لوكس سيسنسوري برو اسيست بسعر 224,400 ريال
انفينيتي QX60 بمحرك 6 سلندر 3.5 لتر
- لوكس بسعر 202,600 ريال
- لوكس سينسوري بسعر 223,400 ريال
- لوكس سينسوري برو اكتيف بسعر 240,900 ريال
انفينيتي QX70 بمحرك 6 سلندر 3.7 لتر
- لوكس سينسوري بسعر 189,000 ريال
- ليمتيد بسعر 209,000 ريال
انفينيتي QX80 بمحرك 8 سلندر 5.6 لتر
- لوكس 8 مقاعد بسعر 305,571 ريال
- لوكس 7 مقاعد برواكتيف بسعر 327,500 ريال
- لوكس 8 مقاعد برواكتيف بسعر 327,476 ريال
- لوكس 8 مقاعد لميتد اديشن بسعر 371,286 ريال
في الختام، يوجد عروض على موديلات 2018 و2019 لعدد محدود من السيارات، في حين أن جميع سيارات انفينيتي تأتي بضمان المصنع 3 سنوات أو 100,000 كم أيهما أقرب، مع خدمة المساعدة على الطريق 3 سنوات، ويمكنكم متابعتنا على مواقف التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.
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