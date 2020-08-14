مرسيدس جي كلاس 2020 بتعديلات فاخرة ودروع مقاومة للرصاص

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت مرسيدس جي كلاس 2020 على تعديلات واسعة لإضافة دروع مضادة للرصاص وإطالة الشاسيه من شركة الدروع المرموقة Inkas، والتي قدمت نسخة مشابهة لجي كلاس السابقة.

التركيز هنا على نسخة AMG G63 تحديدًا، والتي تم إطاله قاعدة العجلات فيها، وإن ظلت الداخلية مقتصرة على أربع ركاب بمستويات فخامة وراحة أعلى بكثير ومزايا تهوية وتدفئة وماساج المقاعد وجلود ألكانتارا الفاخرة على كل سطح.

كما حصلت الداخلية على شاشة تلفازية مسطحة 4K ونظام سمعي فاخر، وبالطبع أهم ميزة في السيارة هي دروعها المقاومة للرصاص عيار 7.62 و308.، كما ستتحمل الأرضية انفجار قنبلتين في وقت واحد.

لتحمل الدروع الإضافية، تم تحديث نظام التعليق وإن ظل المحرك كما هو V8 سعة 4.0 لتر تيربو مزدوج بقوة 577 حصان ومن المتوقع أن يبدأ سعرها من 1.2 مليون دولار (4.5 مليون ريال).

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