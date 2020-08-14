جيب تشوق لجراند واجونير 2022 الفاخرة

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر الحملة التشويقية الرسمية لجيب جراند واجونير القادمة، هذه المرة بصورتين، الأولى هي لاسم السيارة والثاني هي صورة لجزء من الداخلية الفاخرة، تحديداً لزر تشغيل ووقف المحرك.

ومن المتوقع أن تشارك جراند واجونير القادمة المنصة مع رام 1500، كما ستشارك نفس المحركات كذلك في الغالب، والتي تشمل محركات V6 سعة 3.6 لتر وV8 سعة 5.7 لتر بمساعدة كهربائية، مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ودفع كلي.

كما قد تطرح جيب نسخة هجينة بالقابس لواجونير لاحقاً، وستتمتع السيارة الرائدة الجديدة لجيب بداخلية فاخرة جداً ومواد غالية الثمن وتقنيات متعددة تشمل شاشة لمسية كبيرة للنظام الترفيهي وجميع تقنيات التواصل الحديثة في صناعة السيارات.

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وتستهدف جيب منافسة كاديلاك اسكاليد ولينكون نافيجيتور بالسيارة الجديدة، ولتحقيق ذلك عليها تقديم SUV فاخرة حقيقية تستحق سعرها.. وسيبدأ إنتاج السيارة في النصف الأول من 2021.