عروض الوعلان على شراء وتقسيط سيارات جينيسيس 2021-2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للسيارات على سيارات جينسيس 2020-2021، وفي السطور القادمة بنغطيلكم العروض والحلول التمويلية عندهم بالإضافة إلى عروض الكاش.

1- عروض التمويل على موديلات 2020-2021

فعندهم بنكين، وهما الراجحي، والأهلي، بنسبة للمحولة رواتبهم والمعتمدة جهات عملهم 1%، أما للغير معتمدة جهات عملهم أو غير محولة رواتبهم، فتصبح نسبة الراجحي 2% بينما الأهلي 1.5%.

2- عرض 50% الحين و50% بعد سنتين، على أي سيارة من السيارات التي تكون قيمتها فوق 100,000 ريال، عند الراجحي والفرنسي.

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3- خصومات على الكاش عند شراء سيارات جينيسيس خصيصاً G80 بخصم على الكاش 15,000 ريال، وخصم البنك 9,000 ريال.

في الختام.. هذه تغطيتنا للعروض التي قدمتها شركة الوعلان للسيارات على سيارات جينيسيس الموديلات الجديدة وتصفية على الموديلات القديمة.