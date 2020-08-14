Defender.. سيارة المهام الصعبة من لاند روفر

يعد طراز "Defender" ديفندر من لاند روفر إحدى أكثر السيارات التي تحظى باهتمام كبير من قبل العملاء، وتأتي نسخة 2020 من الطراز بمواصفات وقدرات عالية، وفقا لما أعلنته شركة لاند روفر البريطانية.

ورصد موقع "كار أند درايفر"، مواصفات سيارة المهام الصعبة من قوة المحرك وتكلفة البيع، وعدد الفئات، والتقنيات المضافة له.

وذكر الموقع أن الطراز سيكون الأول من "ديفندر" الذي يطرح للبيع بالسوق الأمريكية، وستوفر لاند روفر فئة منه مزودة ببابين فقط هي فئة 90 وأخرى مزودة بأربعة أبواب هي فئة 110.





الأسعار

وقال الموقع إن الطراز تتوفر منه 7 فئات مختلفة، الافتتاحية منه هي فئة 110 وتتوفر بسعر 50 ألفا و925 دولارا، والفئة التي تليها 110 S تتوفر بسعر 54 ألفا و375 دولارا، ثم فئة 110 SE والتي تتوفر بسعر 63 ألفا و275 دولارا.

أما فئة 90 First Edition فتتوفر بسعر 66 ألفا و125 دولارا، ثم فئة 110 HSE وتتوفر بسعر 69 ألفا و375 دولارا، وفئة 110 First Edition وتتوفر بسعر 70 ألفا و385 دولارا، وأعلى فئة هي 110 X، وتتوفر بسعر 82 ألفا و635 دولارا.





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المحرك

قال موقع "كار أند درايفر" إن نسخة 2020 من طراز لاند روفر ديفندر، تعمل فئتها الافتتاحية بمحرك توربيني ذو 4 أسطوانات، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات.

وفيما يخص استهلاك الوقود ذكر الموقع أن هيئة حماية البيئة المسئولة عن المؤشرات الرسمية لاستهلاك الوقود بالسيارات، لم تكشف حتى الآن عن معدل استهلاك نسخة 2020 من ديفندر للوقود.





التقنيات

وفيما يخص القدرات التقنية يتمتع الطراز من الداخل بشاشة معلوماتية بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يصل إلى 10 بوصات، يدعمها نظام معلوماتي من تصميم لاند روفر باسم Pivi Pro، وأنظمة تشغيل أخرى منها "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، مع نظام صوتي مكون من عدد من المكبرات الصوتية يتراوح بين 10 و14 مكبر، من ماركة Meridian.





الأمن والسلامة

اختتم الموقع عرضه لقدرات طراز لاند روفر ديفندر لعام 2020، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، التي توفر للسائق، مزيدا من الأمان اثناء القيادة.

وتشمل نظام الفرامل الذاتية التي تفعل بشكل تلقائي، حين استشعار قرب الاصطدام، وأيضا كل من نظام الحفاظ على المسار ونظام التنبيه عند الخروج عن المسار اثناء القيادة، ونظام الحفاظ على المسافة بين المركبات، ودوره تنبيه السائق اثناء القيادة في حال اقتراب السيارة أكثر من اللازم من المركبات من حولها على الطريق.